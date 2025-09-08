Elevii încep, luni, anul şcolar 2025 – 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Sindicaliştii din educaţie au anunţat boicotarea începutului de an şcolar din cauza măsurilor fiscal-bugetare luate de Guvern.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, au afirmat sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

Sindicatele susţin că „noua legislaţie, adoptată fără o consultare reală şi fără un studiu de impact serios, a generat o serie de probleme”.

„Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori – toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite”, au mai transmis organizaţiile sindicale.

Mesajul ministrului Educației la începerea școlii: Îi așteptăm luni pe copii și părinți

„Cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, susține ministrul Educației, Daniel David, în contextul protestelor anunțate de sindicaliști.

„Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale. Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, susține Daniel David.

El spune că înțelege nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare, dar crede că acestea trebuie folosite „nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim”, adaugă ministrul Educației.

Sindicaliștii au anunțat că boicotează festivitățile de deschidere a anului școlar și au anunțat pentru luni un marș în Capitală.