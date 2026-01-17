ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 17 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00. Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului

Vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00. Fenomene vizate: ger.



În Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00. Fenomene vizate: ger.

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.