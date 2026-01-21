Rezultatul concursului pentru conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare aduce în prim-plan un mesaj clar: în sănătate, competența, seriozitatea și colaborarea fac diferența pentru pacienți și comunitate.

„Astăzi avem o confirmare oficială a unui lucru pe care l-am știut încă de la început: când există viziune, asumare și muncă onestă, rezultatele vin.

Concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a validat un proiect de management solid, responsabil și ancorat în realitatea spitalului și în nevoile pacienților.

Îl felicit din toată inima pe dr. Rareș Pop pentru nota foarte bună obținută în urma evaluării proiectului și a întrebărilor, deloc puține, adresate de comisia de concurs. Este o reușită care confirmă nu doar competența profesională, ci și seriozitatea cu care privește această responsabilitate uriașă.

Apreciez profesionalismul comisiei de concurs și, în mod special, expertiza celor doi membri din domeniu, șef lucr. dr. Bogdan-Florin Covaliu și ec. Daniel Radu Dunca, care dau greutate și credibilitate acestui rezultat.

Rareș, ai în mine și în Consiliul Județean Maramureș un partener corect, onest și de încredere. Sunt convins că împreună, prin muncă serioasă și colaborare reală vom crește și mai mult prestigiul Spitalului Județean din Baia Mare.

Pentru că, în sănătate, vorbim înainte de toate despre oameni, destine și responsabilitate! Dar, cel mai important, vorbim despre echipă și despre încredere!”, spune Gabriel Zetea, pre;edinte CJ Maramureș.