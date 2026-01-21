Vremea a fost predominant frumoasă, dar geroasă dimineața și noaptea. Cerul a fost senin. În zonele depresionare a căzut chiciură. Vântul a suflat slab, cu intensificări temporare care au accentuat senzația de frig.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la Târgu Lăpuș -20 grade Celsius, Sighetu Marmației -16 grade Celsius, în Pasul Prislop -11 grade Celsius, în Baia Mare -13 grade Celsius, la Somcuta Mare, Seini -12 grade Celsius, Moisei, Cavnic și Ocna Șugatag -10 grade Celsius, în Pasul Gutâi, Baia Sprie, -9 grade Celsius, Băiuț, Borșa, Vișeu de Sus și la stația meteo Iezer -8 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 41 cm la Cavnic, 38 cm la stația meteo Iezer, 37 cm în Pasul Gutâi și la Firiza, 34 cm Suciu de Sus, 32 cm în Pasul Prislop și la Băiuț, 28 cm la Bistra și pe Valea Vaserului, 27 cm, la Groșii Țibleșului, Baia Borșa și Coroieni, 24 cm la Ruscova și Botiza, 20 cm la Mara, 16 cm la Ocna Șugatag, 15 cm la Târgu Lăpuș, 10 cm la Sighetu Marmației, 8 cm în Baia Mare.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Bârsău, Lăpuș, Cavnic, Săsar și Firiza. Curg sloiuri de gheață pe râurile Tisa și Someș Poduri de gheață sunt pe râurile Mara, Cosău, Lăpuș și Suciu. Apa curge pe sub podurile de gheață. Sunt poduri de gheață cu ochiuri pe râurile Botiza, Mara, Sălaj, Cavnic și Nistru. Gheață se găsește formată pe fundul râului Firiza.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a intervenit cu patru utilaje și s-au răspândit 13 tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop, respectiv DN17C, Dealul Ștefăniței pentru prevenirea și combaterea poleiului.

Angajații societății Drumuri Poduri Maramureș au acționat cu trei utilaje și au împrăștiat 12 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului. Carosabilul sectoarelor de naționale au partea carosabilă curată și uscată, cu excepția DN18, în Pasul Gutâi și Pasul Prislop, respectiv pe Dealul Ștefăniței unde partea carosabilă este curată și parțial uscată.. Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și uscată.

CJSU recomandă cetățenilor să evite în perioadele cu temperaturi extreme negative expunerea prelungită afară.

Verificați persoanele vulnerabile din familie și vecini (persoane vârstnice, persoane cunoscute cu probleme de sănătate, copii, persoane singure, persoane cu dizabilități). Evitați efortul intens în perioadele cu ger. Îmbrăcați-vă cu haine groase în straturi și protejați-vă capul, gâtul, mâinile și picioarele. Pășiți cu grijă pe gheață, încercați să mențineți centrul de greutate stabil.

Fiți atenți la țurțurii de gheață formați la streașina blocurilor și a caselor. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și persoanelor vârstnice care pot prezenta degerături ale mâinilor și picioarelor. Acordați sprijin persoanelor fără adăpost, persoanelor care au nevoie de asistență medicală. Consumați lichide calde și hidratați-vă mai des.

Evitați consumul de băuturi alcoolice. Intrați pe timpul zilei în mall, supermarket-uri, magazine, farmacii, etc. Nu lăsați pe perioadă îndelungată în vehicule copiii sau animalele de companie. NU pătrundeți cu autovehiculele pe sectoarele de drumuri închise în periods de iarnă.

Vremea se va încălzi astăzi ușor față de zilele precedente, dar rămâne local geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 3 și 7 grade, iar cele minime între -12 și -9 grade.