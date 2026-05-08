Joi, 7 mai a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare-Biroul Rutier au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină pe bulevardul Regele Mihai I pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, un bărbat de 30 de ani, care ar fi condus un autoturism pe bulevardul Regele Mihai I, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autoturismul din fața sa, oprit la culoarea roșie a semaforului, intrând astfel în coliziune cu acesta.

Ulterior impactului, o pasageră de 31 de ani din autoturismul bărbatului, ar fi condus autoturismul, în încercarea de a-l muta din locul respectiv.

Cei doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicând în cazul bărbatului o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul femeii de 31 de ani, 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate a reieșit că, ambele persoane nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul condus de aceștia este radiat din circulație, iar plăcuțele cu număr de înmatriculare montate pe autoturism sunt atribuite altui vehicul.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul circulației rutiere.