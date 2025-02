Vineri, 21 februarie, la Karis, s-a disputat primul meci din optimilor de finală ale EHF European Cup, între echipa finlandeză BK-46 și CS Minaur Baia Mare. Băimărenii au întâlnit lidera la zi a campionatului din “țara celor 1.000 de lacuri”, grupare care a pierdut un singur meci în acest sezon, în toate competițiile. Manșa retur va avea loc mâine, de la ora 16.00, în aceeași locație. Minaur a căpătat un avantaj de o victorie la trei goluri și poate obține calificarea mai departe.

Primul atac e de bun augur penru Minaur și Botea deschide scorul. Avem golul și minutul, semn că ritmul este susținut: 3-3 (6). Minaur conduce la un gol, gazdele egalează mereu (asta deși în acest meci, noi suntem gadele): 5-5 (9). BK conduce prima dată în min. 12, 6-7, apoi la jumătatea primei reprize au 7-9. Prima oară se fac trei goluri în min. 20: 9-12. Cerem time-out, apoi se ratează de ambele părți, pentru ca Minaur să reducă din handicap: 11-12 (min. 23). Din păcate, luăm patru goluri la rând în mai puțin de trei minute, asta și pe fondul unor inferiorități numerice: 11-16 (25). Gazdele cer timp de odihnă la 12-17 (min. 27). Nu se mai întâmplă mare lucru până la finalul primului mitan și la cabine se intră cu 14-18.

Minaur punctează prima și în partea a doua, apoi se înscrie de ambele părți și e 17-22 (min. 35), 17-23 (36). Minaur nu cedează și înscrie trei goluri consecutiv: 20-23 (38). Imediat a venit replica nordicilor, care izbutesc și ei o triplă: 20-26 (41). Din nou time-out și se simte: 25-27 (46), Sabou luând decizia să joace în mai multe rânduri fără portar și un jucător în plus pe teren. În min. 48 se face 26-27 și antrenorul gazdelor cere timp de odihnă. Avem șansa de a egala și o facem din aruncare de la 7m: 27-27. Ținem aproape și e 29 egal cu șapte minute înaintea ultimului fluier. Gazdele ratează primul și singurul lor 7m din acest meci, dar înscriu pe contraatac la faza următoare. Cinci minute și e 30-30. Jucăm din nou cu “om în plus” și înscriem prin Burzak, 31-30, ba chiar avem șansa să mergem la două goluri. Gazdele ratează din nou și Minaur înscrie prin Kotrc: 32-30. Ținem de rezultat, iar în ultimul minut cerem și time-out. Mai vine un gol de la Botea și Minaur se impune 33-30. 20 de minute în care am trecut de la minus 6 la plus 3. Speranțe mari de calificare în sferturile de finală. Maxime felicitări!

CS Minaur Baia Mare – BK-46: 33-30 (14-18)

Karis Idrottshall; 1.245 spectatori (capacitatea sălii)

Arbitri: Anatolyi Novikov (Ucraina) și Mindaugas Gatelis (Lituania). Delegat EHF: Marek Zabczynski (Polonia)

Aruncări de la 7m: 4-1 (transformate: 4-0). Minute de eliminare: 8-4 (Kotrc 2, E. Pop, Fotache / Henriksson, Skyba)

Minaur: Anton Terekhov (7 intervenții), Hayder Al-khafadji (4 intervenții), Cristian Sîncu – Robert Nagy 3/3, Tudor Botea 9/13, Mario Racolța, {tefan-Gabriel Cumpănici 2/5, Marcus Dahlin 4/6, Milan Kotrc 7/8, Ivan Burzak 3/4, Vlad Andrei Pop, Erik Leonard Pop 1/1, Anderson Mollino da Silva 4/7, Viorel Fotache, Sebastian Barbul. Oficiali: Alexandru Saboum Mihai Bușecan, Adi Popovici, Raul Nistor

BK-46: Mikael Heinonen (6 intervenții), Bogdan Klepa (2 intervenții) – Nico Ronnberg 9/17, Thor Skyba 4/4, Robin Sjoman 1/1, Janne Korpimaki, Roy Lindqvist, Albert Lofgren, Jac Karlsson 3/4, Jonathan Roos, Miska Henriksson 8/11, Alex Lignell, Linus Sjoman 2/3, Sebastian Sakkinen 2/7, Oliver Nordlund 1/2, Albert Lindholm. Oficiali: Andreas Ronnberg, Timo Oksanen, Kris Allamo, Jarkko Helander.

Optimi de finală

AEK Atena HC (Grecia) – MRK Krka (Slovenia): 38-28 și 31-25 – ambele jocuri în Grecia

RK Partizan AdmiralBet (Serbia) – Diomidis Argous (Grecia): 26-28 și 32-22 – ambele jocuri în Serbia

Haukar Hafnarfjordur (Islanda) – RK Jeruzalem Ormoz (Slovenia): 31-23 – returul e sâmbătă

SSV Brixen Handball (Italia) – HC Alkaloid (Macedonia de Nord): 32-44 – returul e sâmbătă

Runar Sandefjord (Norvegia) – Besiktas Istanbul (Turcia): 35-35 – returul e sâmbătă

Sabbianco Anorthosis Famagusta (Cipru) – HC Izvidac (Bosnia Herțegovina): 25-25 – returul e sâmbătă

CS Minaur Baia Mare (România) – BK-46 (Finlanda): 33-30 – returul e sâmbătă (ora 16.00)

Drammen HK (Norvegia) – Olympiacos SFP (Grecia) – ambele jocuri se dispută în Grecia, vineri, respectiv duminică