În Monitorul Oficial nr. 114 din 7 februarie 2025 a fost publicat OPANAF nr. 193/2025 prin care au fost aduse completări și modificări la OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Prin O.U.G. nr. 138/2024 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, precum și pentru reglementarea altor măsuri, a fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel la art.VI pct. 9 din ordonanță, care completează art. 111 din Codul fiscal cu alin.(64) și alin. (66), a fost prevăzută obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul pe veniturile din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiție suspensivă de către contribuabilii persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă. Impozitul se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut iar prevederile ordonanței se aplică veniturilor plătite începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Totodată, prin Legea nr. 290/2024, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2025, a fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind introdus un nou titlu – Titlul II1 „Impozit suplimentar” care reglementează impozitul specific pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine, precum și impozitul specific pe cifra de afaceri datorat de către persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale. Potrivit art. 461 și art. 462, introduse la titlul menționat, obligațiile menționate se declară trimestrial la organul fiscal competent din subordinea ANAF.

De asemenea, prin O.U.G. nr. 156/31.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, a fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel la art. LXIV pct. 16 – 19, prin care se modifică și se completează art. 498, art. 499 și art. 500 din Codul fiscal, a fost reglementată obligația de a calcula, declara și plăti impozitul pe construcții de către contribuabilii persoanele juridice române, cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcționare, a contribuabililor persoane juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România și de către contribuabilii persoanele juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene. Impozitul se declară până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează, iar prevederile ordonanței se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Prin Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, a fost reglementat impozitul suplimentar datorat de către societatea-mamă finală sau alte entități obligate potrivit legii care au sediul în România, precum și impozitul suplimentar național datorat de entitățile constitutive sau entitățile constitutive desemnate care au sediul în România.

Potrivit art. 48 alin.(8) și alin.(9) din Legea nr.431/2023, impozitul suplimentar și impozitul suplimentar național se declară la organul fiscal competent din subordinea ANAF, astfel:

▪ în termen de cel mult 15 luni de la ultima zi de închidere a exercițiului financiar, pentru impozitul suplimentar;

▪ în termen de cel mult 15 luni de la ultima zi de închidere a exercițiului financiar pentru impozitul suplimentar național. Pentru primul an de aplicare, acest impozit se declară în termen de cel mult 18 luni de la ultima zi a exercițiului financiar de raportare.

Prevederile Legii nr. 431/2023 se aplică în ceea ce privește exercițiile financiare care încep de la 31 decembrie 2023, primul termen de declarare de 15 luni, respectiv 18 luni împlinindu-se în anul 2026.

Având în vedere aceste prevederi legale, prin OPANAF nr. 193/2025 se aduc modificări la OPANAF nr. 587/2016, astfel:

a) modificarea și completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la Ordin, în vederea declarării obligațiilor fiscale menționate, prin:

▪ modificarea a două poziții, poziția 94 „Impozit specific pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine” și poziția 95 „Impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale”. Modificările vizează, în principal, actualizarea temeiului legal pentru cele două obligații;

▪ introducerea a patru noi poziții, poziția 109 „Impozit suplimentar”, poziția 110 „Impozit suplimentar național”, poziția 111 „Impozit pe veniturile din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiție suspensivă reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă” și poziția 112 „Impozit pe construcții”;

b) modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 100.

Președinte Filiala CECCAR Maramureș

Conf. univ. dr. Cucoșel Constantin