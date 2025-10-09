Peste 24.500 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva, începând de miercuri dimineaţa, de când a început pelerinajul organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru prăznuirea hramului sfintei, care este pe 14 octombrie.

Din cauza ploii şi a temperaturilor scăzute, numărul persoanelor care au venit în pelerinaj la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei este mai mic decât în ultimii ani. În prezent, la rând sunt aproximativ 3.000 de persoane.

Se aşteaptă ca numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva să crească pe parcursul zilei.

Biserica Ortodoxă Română a decis, în 1955, prăznuirea hramului Sfintei Parascheva, considerată a fi Ocrotitoarea Moldovei, pe data de 14 octombrie. Astfel, în preajma acestei zile, municipiul Iaşi devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară.

Aşa cum e tradiţia, în ziua de 14 octombrie, de hramul Sfintei Parascheva, pe un podium amenajat în faţa Catedralei Mitropolitane, pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, va fi oficiată Slujba Liturgică, eveniment la care participă clerici din ţară şi străinătate şi pelerini veniţi din toată ţara. Pe bulevard vor fi amplasate câteva ecrane de mari dimensiuni, pentru ca astfel să poată fi urmărit întreg ceremonialul religios.