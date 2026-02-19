Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noile programe școlare pentru disciplina Limba și literatura română, destinate elevilor de clasa a IX-a din învățământul liceal. Documentele vizează toate filierele și profilurile, fiind structurate diferențiat pentru trunchiul comun (TC), respectiv pentru trunchiul comun și curriculum de specialitate (TC + CS).

Programele aprobate sunt următoarele:Trunchi comun (TC): filiera teoretică – profil real (toate specializările), filiera tehnologică (toate profilurile și calificările profesionale), filiera vocațională (profilurile artistic, militar, pedagogic, sportiv și teologic, toate specializările);Trunchi comun și curriculum de specialitate (TC + CS): filiera teoretică – profil umanist, specializarea științe sociale; Trunchi comun și curriculum de specialitate (TC + CS): filiera teoretică – profil umanist, specializarea filologie.

Rezultatul unui proces de consultare publică

Documentele finale au fost elaborate în urma integrării observațiilor și propunerilor primite în cadrul procesului de transparență instituțională, precum și ulterior acestuia, la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), structură aflată în subordinea ministerului.

Față de variantele anunțate anterior, în comunicatul din 23 decembrie 2025, forma finală a programelor aduce câteva modificări importante. La domeniul de conținut „Literatură” au fost eliminate descrierile tematice pentru cele cinci module, oferindu-le profesorilor mai multă libertate în selectarea conținuturilor, în funcție de profilul și nivelul clasei. Totodată, au fost simplificate denumirile formelor literare aferente modulelor, pentru a permite o alegere mai flexibilă a autorilor și operelor studiate.

Abordare modernă și flexibilă

Potrivit ministerului, organizarea conținuturilor nu este guvernată exclusiv de criteriul cronologic, ci îmbină repere tematice, culturale, estetice și discursive, corelate cu dezvoltarea progresivă a competențelor de lectură, interpretare, contextualizare și reflecție critică.

Reprezentanții instituției subliniază că noua formă a programei răspunde așteptărilor privind un document curricular modern și flexibil, adaptat generațiilor actuale de elevi și aliniat bunelor practici din spațiul european.

În perioada următoare, grupul de lucru va definitiva și programele pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, urmând să fie conturată imaginea completă a studiului disciplinei Limba și literatura română la nivel liceal.

Programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial, iar ulterior pe site-ul CNCE.