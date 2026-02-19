Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare organizează vineri, 20 februarie, de la ora 13:00, în sala de conferințe, lansarea volumului „Troițele din județul Maramureș. Un tezaur de artă populară uitat”, semnat de cercetătorii Maria și Pamfil Bilțiu.

Apărut la Editura Cetatea Romei, Baia Mare, în anul 2025, volumul aduce în atenția publicului un segment valoros al patrimoniului cultural maramureșean – troițele, simboluri ale credinței și artei populare tradiționale, multe dintre ele uitate sau insuficient cercetate.

Despre carte și autori vor vorbi prof. dr. Valeria Bilț și scriitorul Gheorghe Pârja, iar evenimentul va fi moderat de prof. Vasile Leschian.

Lansarea reprezintă o invitație la redescoperirea patrimoniului spiritual și artistic al județului Maramureș și la valorizarea unor repere identitare definitorii pentru comunitățile locale.