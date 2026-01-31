Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026, indicând temperaturi mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor țării.

2-9 februarie. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în cele sudice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval

9-16 februarie. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

16-23 februarie. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în toate regiunile.

23 februarie – 2 martie. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.