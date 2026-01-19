INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00. Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.

COD GALBEN. Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute, ger.

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

COD GALBEN. Interval de valabilitate: 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 10:00. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute, ger.

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.