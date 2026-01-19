La data de 18 ianuarie a.c., în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Oituz.

Întrucât conducătorul auto, un bărbat de 47 de ani, emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest a cărui rezultat a indicat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru determinarea cu exactitate a îmbibației alcoolice, polițiștii l-au condus pe bărbat la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.