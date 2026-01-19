Veste importantă pentru victimele accidentelor şi familiile lor. De acum, rudele celor care suferă traume grave în urma unui accident pot cere şi ele despăgubiri morale. Sumele pe care le pot primi ajung chiar şi la sute de mii de euro.

Până acum, doar cine era afectat direct în urma unui accident putea solicita despăgubiri morale, iar rudele primeau despăgubiri doar dacă victima deceda. De anul acesta, legea recunoaşte că un accident poate afecta întreaga familie, indiferent de locul unde s-a produs: pe drum, la locul de muncă sau în alte situaţii. Practic, suferinţa rudelor contează la fel de mult ca suferinţa victimei directe.

„Vorbim doar de daune morale și de gradul de dependență a victimei față de persoana care o ajută, fiind indiferent de calitate, soț, mamă, fiu. Atunci instanța stabilește o sumă bazată pe practica judiciară, care poate să fie de câteva mii de euro sau zeci de mii de euro sau poate chiar sute de mii euro, în funcție de gradul de afectare fizică a persoanei vătămate”, susține avocatul Cătălin Crăciunescu.

Anual, cele mai multe daune morale se acordă în urma accidentelor rutiere. În 2025, pe drumurile din România s-au înregistrat aproape 4.000 de accidente grave, în urma cărora peste 3.000 de oameni au rămas cu sechele. Şoferii cred că modificarea este bine venită.

„Procedura este destul de simplă. Se avizează dosarul de daună, se depun documente la dosar si fiecare parte care are drept sa solicite despăgubirea poate solicita acest lucru. Poate asiguratorul face mai multe dosare de dauna pentru toate persoanele care au suferit prejudicii morale”, a precizat Marius Constantinescu, broker de asigurări.

În anul 2024, companiile de asigurări din România au plătit peste 4,7 miliarde de lei numai pentru despăgubirile RCA, iar dacă includem şi plăţile Fondului de Garantare a Asiguraților, valoarea totală a despăgubirilor legate de accidente rutiere a ajuns la aproape 7,9 miliarde de lei.