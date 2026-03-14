Elevii claselor a X-a E și a XI-a C au participat recent la o activitate educativă dedicată înțelegerii fenomenului dezinformării și a modului în care pot fi identificate știrile false în mediul online. Evenimentul a avut loc în cadrul cursului opțional de educație digitală și abilități media, coordonat de profesoara Monica Grad.

Invitatul special al întâlnirii a fost jurnalistul și cadrul universitar Alfred Ludovic Fellner, care le-a prezentat elevilor principalele mecanisme prin care fake news-ul și manipularea informației circulă pe internet și în rețelele sociale.

În cadrul prezentării, elevii au aflat cum pot identifica știrile false, cum se propagă informațiile neconfirmate în mediul online și cât de importantă este gândirea critică în era digitală. De asemenea, au discutat despre metode simple și eficiente prin care pot verifica corect sursele de informare și pot evita capcanele manipulării.

Activitatea s-a desfășurat într-un format interactiv, bazat pe exemple concrete și discuții deschise. Elevii au demonstrat interes și curiozitate față de modul în care funcționează mass-media și față de responsabilitatea pe care o au ca utilizatori ai internetului și consumatori de informație.

Inițiativa face parte dintr-un demers educațional mai amplu care urmărește dezvoltarea competențelor media ale tinerilor și formarea unor utilizatori conștienți ai mediului digital. Într-o perioadă în care informația circulă rapid, abilitatea de a analiza critic conținutul online devine o competență esențială.

Pentru invitatul activității, Alfred Ludovic Fellner, jurnalismul reprezintă mai mult decât o profesie – este o formă de implicare în comunitate și o pasiune pentru informare și cultură. Din anul 2017, el coordonează activitatea editorială a publicației Zipserplattl, unde publică articole despre societate, educație și viața comunității.

Absolvent al specializării Jurnalism din cadrul Universitatea Babeș‑Bolyai, el a acumulat și experiență academică internațională, inclusiv la Bayerischer Rundfunk. În prezent este cadru didactic la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cluj-Napoca, unde contribuie la formarea noilor generații de jurnaliști.

Astfel de întâlniri demonstrează importanța colaborării dintre școală și specialiști din domeniul mass-media. Prin dialog direct și exemple practice, elevii au ocazia să înțeleagă mai bine lumea informației și să își dezvolte competențele necesare pentru a distinge adevărul de manipulare.

Activitatea a reprezentat o experiență educativă valoroasă pentru elevi și un pas important în formarea unor tineri informați, responsabili și capabili să analizeze critic conținutul din mediul online.

Autor- Monica Grad