Având în vedere informarea meteorologică de vreme nefavorabilă și prognoza de precipitații sub formă de ninsoare, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș au fost întreprinse măsurile necesare stabilite în planul pentru perioada sezonului rece.

Conform datelor primite de la meteorologi, în zonele montane vor predomina ninsorile, vântul va prezenta intensificări care vor viscoli ninsoarea, iar temporar vizibilitatea va fi redusă.

Administratorii sectoarelor de drumuri publice din județ au fost informați cu privire la prognoza meteorologică și a fost făcută solicitarea de intervenție pentru deszăpezire cu utilaje și material antiderapant. Pe perioada de iarnă vor fi închise următoarele sectoare de drumuri județene: DJ 183 Runcu-Mara; DJ 183A, Izvoare-Pasul Gutâi; DJ 171E, Stoiceni-Costeni; DJ108E, Chelința-limită județ Sălaj; DJ 182B, Băița de Sub Codru-limită județ Satu Mare, DJ 183C, intersecție Șuior-Cavnic; DJ185, Valea Muntelui-Petrova; DJ 109 F, Rotunda-Strâmbu Băiuț; DJ 186D, Botiza-Poienile Izei; DJ109U, Băiuț-Botiza. S-a solicitat societății județene montarea de indicatoare rutiere/panouri pentru semnalizarea celor aflați în trafic că drumul este închis circulației rutiere.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va monitoriza desfășurarea circulației rutiere pe drumurile publice, asigurarea serviciilor de utilitate publică (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, comunicații etc).

Secția de Drumuri Naționale Baia Mare are în stoc 6447 tone sare, 47,1 tone clorură de calciu, 28 tone nisip, 50 utilaje operaționale și carburantul necesar pentru intervenție.

SC Drumuri și Poduri Maramureș deține 4000 tone sare, 5000 tone nisip, 68 de utilaje operaționale și carburantul necesar pentru intervenție.

Cetățenii care se confruntă cu probleme în trafic din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile pot apela telefonul unic de urgență 112, respectiv obține informații cu privire la starea părții carosabile de la Dispeceratul Secției de Drumuri Naționale, la telefon 0262 211789 și Dispeceratul SC Drumuri Poduri Maramureș, la telefon 214 101.

