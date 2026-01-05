Pentru ca in ultimii ani inregistram o crestere ingrijorator de mare de a numarului de accidente pe munte va prezinta cateva masuri pe care sa le intreprindeti daca sunteti martor la un incident soldat cu victime, accidentate sau cu starea de sanatate afectata:

1. Nu intrati in panica.

2. Protejati victima prin marcarea locului accidentului, daca acesta se afla in pe un traseu pe care se coboara in viteza cu schiurile, bicicleta sau vehicule offroad, prin amplasarea unui marcaj vizual in forma de „X”, amplasat in amonte, la distanta suficienta cat sa poata avertiza coboratorii despre accident.

3. Anuntati echipa Salvamont prin apel telefonic SNAU 112 sau Dispeceratul National SALVAMONT – VODAFONE (0SALVAMONT – 0725826668).

4. Nu miscati persoana accidentata si nu permiteti nimanui sa faca acest lucru, decat daca victima se afla sub influenta directa a unui factor de risc care ii pune viata in pericol sau ii provoaca afectiuni medicale imediate. Orice pacient care, dupa un traumatism, prezinta dureri sau alterarea starii generale trebuie tratat ca avand un posibil traumatism la nivelul coloanei vertebrale, necesitand imobilizare si transport adecvat. Nu permiteti „binevoitorilor” sau „salvatorilor de ocazie” sa miste sau sa transporte pe brate, taras, in spate sau cu mijloace improvizate victima.

5. Daca victima este inconstienta, deschideti-i caile aeriene (aceasta se realizeaza prin subluxatia mandibulei-ridicarea acesteia de la nivelul unghiului sau posterior- de langa ureche ; !!! nu „basculati” spre spate capul victimei !!! ) si verificati timp de 10 secunde daca respira, prin observarea miscarilor toracelui; daca nu respira, efectuati resuscitare cardio-pulmonara (masaj cardiac extern in ritm de aprox. 100 de compresii/ minut;

Atentie, datorita pericolului infestarii cu Covid 19 ramane la latitudinea Dumneavoastra daca decideti sa va expuneti riscului infestarii si, faceti sau nu, respiratie gura la gura (protocoalele nu mai recomanda acest lucru), executand un raport de 30:2 compresii toracice – ventilatii. Folositi telefonul pe speaker, pentru a avea mainile libere si urmati indicatiile primite din dispeceratul medical!

6. Discutati cu victima si observati daca este coerenta in exprimare. Observati daca prezinta hemoragii puternice, care reusesc sa treaca prin echipament. Identificati locul hemoragiei si faceti compresie (de preferinta cu comprese sterile, daca aveti la indemana). Daca hemoragia este abundenta si nu se opreste, aplicati un garou deasupra leziunii (anuntati dispeceratul medical despre acest lucru). Evitati sa intrati in contact direct cu sangele pacientului!

7. Nu incercati sa aduceti in pozitie anatomica membrele sau corpul victimei indiferent de pozitia acestuia, se pot produce leziuni cu efect ireversibil sau care pot fi fatale.

8. Protejati termic persoana accidentata (acoperire cu haine, sac de dormit, folie „Sirius” ), discutati permanent cu ea, urmariti o eventuala schimbare a starii de constienta, a respiratiei, a culorii tegumentelor si buzelor si asteptati pana sosesc echipele Salvamont.

9. Pe toata perioada acordarii primului ajutor purtati masca de protectie individuala, dupa contactul cu victima spalati-va din abundenta pe maini cu o substanta dezinfectanta sau cu apa si sapun.

Nu uitati, echipele Salvamont sunt singurele structuri care detin competenta legala, personal pregatit profesional si atestat pentru a interveni in solutionarea accidentelor montane in care sunt implicate persoane cu afectiuni medicale sau traumatice.

Apelati cu incredere la prietenii Dumneavoastra de nadejde de pe cararile muntilor – SALVAMONT Romania!