În cursul zilei de luni la munte a nins, iar seara și a noaptea a plouat pe arii extinse. În zonele de deal și de munte precipitațiile au fost mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, favorizând formarea poleiului. Vântul a suflat cu intensificări temporare de până la 57 km/h în zona înaltă de munte, spulberând zăpada.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -3 grade Celsius, în Pasul Prislop Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației, Cavnic în Pasul Prislop și la Ocna Șugatag -1 grad Celsius, în Pasul Gutâi, Sighetu Marmației și Băiuț 0 grade Celsius, în Baia Mare, Baia Sprie 1 grad Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 29 cm în Baia Borșa, 26 cm la Cavnic, 25 cm la stația meteo Iezer, 24 cm la Băiuț, 19 cm în Pasul Gutâi, 16 cm la Firiza, 11 cm la Târgu Lăpuș, 3 cm la Ocna Șugatag, 1 cm în Baia Mare și la Sighetu Marmației.

Gheața este prezentă la malul râurilor Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Mara, Cavnic și Firiza. Pe sectoarele de drumuri naționale s-a intervenit cu 18 utilaje și s-au răspândit 108 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18 și DN19.

Angajații societății Drumuri Poduri Maramureș au acționat cu 18 utilaje și au împrăștiat 215 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului.

Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat și umed. Sunt tronsoane de drumuri în zonele de deal și de munte, unde pe partea carosabilă se găsește parțial polei.

Cade burniță în zona localităților Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș și Tăuții Măgherăuș.

În zonele de deal se semnalează lapoviță, iar în zonele joase ceață. În Pasul Prislop ninge slab.

CJSU recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de a pleca la drum cu privire la condițiile meteorologice și cele de trafic de pe traseul ales.

Echipați autovehiculele cu anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Conduceți preventiv, adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule din trafic. Evitați depășirile inutile.

Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și a opri în siguranță. NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Vremea va fi astăzi în general închisă. Pe arii extinse se vor semnala precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare ziua și predominant sub formă de ninsoare noaptea. La munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi condiții de polei.

Local se va depune strat de zăpadă. Pe arii restânse, cantitățile de apă vor depăși 10 l/mp. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade, iar cele minime între -2 și 0 grade.