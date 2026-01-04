Pe 3 ianuarie 2026, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de luptători ai unității de elită Delta a armatei SUA. Maduro nu este primul șef al unui stat capturat de armata americană.

În 2004, președintele haitian Jean-Bertrand Aristide a fost deportat din țară. El a condus Haiti în 1991, 1994-1996 și a fost din nou ales șef de stat în 2001. La începutul anului 2004, opoziția l-a acuzat de corupție, iar protestele antiguvernamentale au început. Oponenții președintelui au format Frontul pentru Eliberarea Haitiului, care a ocupat toate orașele importante.

Pe 29 februarie, Aristide a fost reținut de armata americană și dus în Republica Centrafricană cu un avion militar american. Canada și Franța au fost implicate în transferul său. Aristide s-a descris ca fiind „o victimă a unei lovituri de stat sau a unei răpiri moderne”.

A fost în exil mai întâi în Republica Centrafricană, apoi în Africa de Sud. În martie 2011, în ciuda protestelor Washingtonului, s-a întors în patria sa, dar nu a mai participat la viața politică.

În 1990, ca urmare a unei invazii la scară largă a trupelor americane în Panama, Manuel Noriega, care fusese șeful de facto al țării din 1983, a fost răsturnat. Peste 27.000 de soldați americani, aproximativ 300 de elicoptere și avioane, peste 100 de tancuri și transportoare blindate au participat la luptele care au început pe 20 decembrie 1989.

Pe 3 ianuarie, Noriega a fost forțat să se predea armatei americane și a fost dus în Statele Unite, unde a fost judecat pentru trafic de droguri. În aprilie 1992, instanța l-a găsit vinovat de legături cu mafia drogurilor și l-a condamnat la 40 de ani de închisoare. Ulterior, pedeapsa i-a fost redusă, iar el a fost eliberat în 2007. A murit câțiva ani mai târziu.