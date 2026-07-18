Obștea Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” Dealu Mare îi invită pe credincioși să participe la hramul așezământului monahal, care va avea loc în zilele de 19 și 20 iulie 2026, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Programul liturgic va începe duminică, 19 iulie, cu:

ora 09:00 – Utrenia;

ora 10:00 – Sfânta Liturghie;

ora 16:00 – Vecernia Mare cu Litie.

În ziua hramului, luni, 20 iulie, sunt programate:

ora 07:00 – Sfințirea cea mică a apei;

ora 08:00 – Taina Sfântului Maslu de obște;

ora 09:00 – Întâmpinarea Arhiereului;

ora 09:30 – Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul , împreună cu un sobor de preoți;

, împreună cu un sobor de preoți; ora 16:00 – Vecernia și Acatistul Sfântului Proroc Ilie.

Reprezentanții mănăstirii îi așteaptă pe credincioși să ia parte la rugăciune și să se bucure împreună de sărbătoarea ocrotitorului spiritual al așezământului, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul.