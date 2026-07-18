Două spații destinate îngrijirii persoanelor vulnerabile au fost închise în urma unor controale desfășurate de o comisie mixtă în județul Maramureș. Beneficiarii găzduiți în aceste locații au fost relocați în condiții care să le asigure continuitatea serviciilor de îngrijire și protecție.

În cadrul acțiunilor de verificare au fost controlate patru locații, dintre care trei centre rezidențiale și un apartament utilizat ca locuință privată.

În urma neregulilor constatate, autoritățile au dispus măsuri imediate pentru eliminarea riscurilor identificate la adresa persoanelor vulnerabile. Totodată, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile legale.

Rezultatele verificărilor au fost consemnate în procese-verbale întocmite de fiecare instituție participantă la control, în funcție de atribuțiile specifice.

Potrivit autorităților, verificările au evidențiat importanța respectării standardelor privind siguranța, demnitatea și calitatea vieții beneficiarilor din centrele rezidențiale, principii considerate esențiale în furnizarea serviciilor sociale.

Controalele au fost demarate în urma unor sesizări, iar instituțiile competente au anunțat că vor continua acțiunile de monitorizare și verificare pentru a se asigura că standardele de calitate sunt respectate, iar persoanele aflate în situații de vulnerabilitate beneficiază de îngrijirea necesară.