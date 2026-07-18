Baia Mare va găzdui în perioada 1–2 august 2026, pe Câmpul Tineretului, cea de-a treia ediție a evenimentului „Picnic pentru Alăptare”, dedicat familiilor, viitorilor părinți și promovării unui stil de viață sănătos pentru cei mici.

Printre activitățile pregătite în cadrul evenimentului se numără și un stand de informare și promovare „Siguranță Auto Copii”, unde participanții vor putea afla informații despre alegerea și utilizarea corectă a scaunelor auto pentru copii, precum și despre importanța respectării regulilor de siguranță în trafic.

De asemenea, cei prezenți vor avea ocazia să testeze un simulator de impact, prin intermediul căruia vor putea înțelege efectele unui accident și rolul esențial al centurii de siguranță și al sistemelor de retenție pentru copii.

Standul „Siguranță Auto Copii” va fi deschis sâmbătă, 1 august, între orele 17:00 și 20:00, iar accesul este gratuit.

Evenimentul este organizat de Teodora Daniela Petruș, împreună cu Asociația DEIS și Direcția de Asistență Socială Baia Mare, și își propune să ofere părinților informații utile, sprijin și activități educative într-un cadru prietenos, dedicat familiei și copiilor.