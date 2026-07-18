Locuitorii comunei Groși și iubitorii tradițiilor populare sunt invitați să participe la cea de-a treia ediție a evenimentului „Joc în Groși, la șura lui Andrei Văleanu”, care va avea loc sâmbătă, 25 iulie 2026, începând cu ora 17:00, pe strada Brândușelor nr. 7.

Evenimentul își propune să readucă în prim-plan atmosfera șezătorilor și a jocurilor de altădată, oferind participanților o după-amiază și o seară dedicate muzicii populare, dansului și tradițiilor maramureșene.

Pe scenă vor urca Rareș Pop (vioară), Simion Iuga (saxofon), Florin Roman (braci) și solista Mihaela Iacob, care vor întreține atmosfera cu un repertoriu specific zonei.

Organizatorii îi invită pe participanți să vină alături de familie și prieteni pentru a petrece câteva ore într-un cadru autentic, unde tradițiile locale, muzica și jocul popular vor fi în centrul atenției.

Evenimentul face parte din inițiativele locale de promovare și păstrare a patrimoniului cultural al comunei Groși și își propune să aducă împreună toate generațiile în jurul valorilor și obiceiurilor specifice satului românesc.