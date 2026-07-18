Primăria Comunei Lăpuș îi invită pe iubitorii fotbalului să trăiască împreună emoția finalei Campionatului Mondial de Fotbal, care va avea loc duminică, de la ora 22:00, între reprezentativele Spaniei și Argentinei.

Meciul va fi transmis pe un ecran de mari dimensiuni, amplasat în Parcul Comunei Lăpuș, unde organizatorii pregătesc o atmosferă de sărbătoare pentru toți participanții. Cei prezenți vor putea urmări partida alături de familie și prieteni, într-un cadru destinat socializării și petrecerii timpului liber.

Pentru o experiență completă, la eveniment vor fi disponibile bere, popcorn și chipsuri, astfel încât suporterii să se bucure de cel mai important meci al competiției într-o atmosferă relaxată și plină de entuziasm.

Primarul comunei, Cristina Buda, îi îndeamnă pe locuitori să participe în număr cât mai mare și să transforme finala Campionatului Mondial într-un moment de comuniune și voie bună pentru întreaga comunitate. Participarea este liberă.