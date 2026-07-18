Credincioșii sunt invitați duminică, 26 iulie, la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde, cu prilejul sărbătorii liturgice a Sfântului Cristofor, va avea loc binecuvântarea vehiculelor.

Ceremonia se va desfășura după fiecare Sfântă Liturghie, în parcarea din apropierea lăcașului de cult, iar participanții pot aduce pentru binecuvântare autoturisme, biciclete, motociclete sau vehicule electrice.

Sfântul Cristofor este considerat ocrotitorul călătorilor, al șoferilor și al tuturor celor care pornesc la drum. De-a lungul timpului, credincioșii au apelat la mijlocirea sa pentru protecție și siguranță în timpul călătoriilor.

Prin această tradiție, comunitatea este îndemnată să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea Sfântului Cristofor pentru toate drumurile parcurse, astfel încât fiecare călătorie să se încheie cu bine, alături de cei dragi.