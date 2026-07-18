Comuna Șieu va deveni, în 26 iulie 2026, gazda primei ediții a Festivalului-Concurs Național „Mândru-i jocu’ prin Șieu”, eveniment dedicat promovării și valorificării folclorului autentic românesc.

Festivalul va reuni tineri interpreți și dansatori din mai multe zone ale țării, care își vor demonstra talentul în cadrul unui concurs ce pune în valoare dansul popular, cântecul tradițional și portul popular românesc.

Organizatorii anunță un program dedicat iubitorilor de folclor, în care publicul va putea admira costume populare autentice, momente artistice și evoluțiile concurenților veniți din diferite regiuni ale României. Evenimentul își propune să promoveze tradițiile și să ofere o platformă de afirmare pentru tinerii pasionați de cultura populară.

Festivalul este organizat de STORY MUSIC Production, Ansamblul Folcloric „Zestrea Șieului” Maramureș și Primăria Comunei Șieu, cu sprijinul mai multor parteneri locali.

Prima ediție a Festivalului-Concurs Național „Mândru-i jocu’ prin Șieu” se dorește a fi un nou reper în calendarul manifestărilor culturale din Maramureș, oferind publicului o zi dedicată tradițiilor, muzicii și dansului popular, într-un cadru autentic din inima Maramureșului istoric.