Anul trecut cam pe vremea asta, firma care administrează toaletele publice cu spălare automată din Baia Mare a îmbrobodit consilierii locali și i-a convins să accepte o taxă de trei lei pentru utilizare. Să treci de la accesul gratuit la plata a trei lei, nu putea fi decât o mare prostie.

Scriam la vremea respectivă că tariful e mai mare decât în toaletele din Londra (0.2 Lire). Firma susținea că la acest tarif se acoperă toată cheltuielile și le rămâne ceva câștig, astfel că nu va mai fi nevoie ca primăria să finanțeze activitatea.

Nici atunci și nici acum nu pledez pentru acces gratuit. Folosești o utilitate, trebuie să plătești. Și atunci ca și acum susțin că o taxă de un leu este acceptabilă și necesară pentru toți cei implicați.

Așadar, după un an în care toaletele n-au fost folosite de cetățeni nici măcar la jumătate din potențial, datorită prețului absolut exagerat, iată că administratorii firmei au revenit cu picioarele pe pământ.

Astfel că din 15 ianuarie 2026, intrarea la toaletele publice automate costă 1 leu/utilizare. Taxa a fost stabilită și aprobată la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din ultima partea a lunii decembrie 2025.

E bine că executivul și Consiliul Local au îndreptat o anomalie de pe urma căreia cetățenii, administrația locală și firma implicată au avut numai de pierdut.

Grigore Ciascai