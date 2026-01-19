În 21 ianuarie, începe Novena Mare la Biserica romano-catolică “Sf. Iosif” din Baia Mare. Perioada de nouă săptămâni, în fiecare miercuri, se oficiază rugăciuni specifice, cu participarea a numeroși credincioși. Preotul paroh Dánku Balázs și Consiliul Parohial invită credincioșii să participe la aceste slujbe premergătoare hramului acestui sfânt lăcaș de cult, care va avea loc în 19 martie.

În fiecare zi de miercuri, sfânta liturghie în limba română se va celebra la ora 16.30, iar în limba maghiară la ora 18.30. Predica va fi rostită de pr. Turtureanu Róbert, paroh la Dindeștiu Mic și spiritual la Liceul catolic din Carei.

Sfântul Iosif – omul promisiunii

1. Iosif, dreptul tăcut – primirea planului lui Dumnezeu fără cuvinte

2. Iosif, păzitorul promisiunii– rolul lui Iosif în istoria nașterii lui Mesia

3. Iosif, omul credinței în mijlocul nesiguranței – când făgăduința nu poate fi înțeleasă, ci doar primită

4. Iosif, omul ascultării – călăuzirea lui Dumnezeu în viața lui Iosif

5. Iosif, tatăl care nu este tată după trup – paternitatea spirituală și responsabilitatea

6. Iosif, omul vieții de zi cu zi din Nazaret – trăirea promisiunii în munca de fiecare zi

7. Iosif, apărătorul – fuga în Egipt, ocrotirea promisiunii în vreme de primejdie

8. Absența lui Iosif din Evanghelii – slujitorul discret al împlinirii promisiunii

9. Iosif, model al Bisericii – fidelitate, perseverență și speranță

Ce este Novena?

Preoții romano-catolici spun că Novene se oferă atunci când de nouă ori consecutiv, zilnic, săptămânal sau lunar se spun rugăciuni, se fac fapte bune, în speranța acordării unei dorințe explicite. Novena semnifică și împlinirea așteptării. Atunci când se propune o Novena, există un scop anume, că Dumnezeu să împlinească dorința, prin mijlocirea acelui sfânt, de care aduc aminte în acele rugăciuni ale novenei.

În același timp se arată și respectul față de acel sfânt. Până la urmă, Novena este o rugăciune mai intensă, cu mai multe fapte bune, care se amintesc de preoți în mod repetat, iar credincioșii își pun speranța împlinirii rugăciunilor. Toți cei care oferă o Novena simt în adâncul inimii o atingere spirituală, iar pentru că sunt încărcați pozitiv doresc să ofere pentru sufletul celor dragi harurile necesare sau pentru că simt un gol în sufletul lor.

În perioada celor nouă săptămâni, credincioșii vor afla de la preoții invitați că trebuie să se convertească și să se roage mult, rugăciunile ajutându-i să scape de sărăcia sufletească. Acesta este rolul postului și al Novenei Mari, care sunt nelipsite an de an și care aduc liniște, bucurie și dragoste în casele celor care participa și postesc așa cum este rânduiala bisericii romano-catolice.