Miile de români întorși acasă în această perioadă au trecut printr-un adevărat calvar pentru a ajunge la destinație. Dan Săvulescu, un român întors din Suedia, povestește lungul drum făcut spre casă și experiența avută.

„Aseară am ajuns acasă, in România, după o călătorie cu mașina de aproximativ 3000 km. Deci sunt unul dintre “aia care se întorc ca sa ii infecteze pe cei din tara”.🙂

Nu o pot numi călătorie ci, mai degrabă, o experiența total diferită de toate călătoriile pe care le-am făcut, pana acum, prin Europa.

Pe 10 Aprilie, ora 14, am plecat din Falun (un mic oraș din centrul Suediei) și, la 21:25 am ajuns la Trelleborg (in sudul Suediei) de unde am plecat cu feribotul (ora 23) spre Rostok, Germania. Am dormit 4 ore jumătate pentru ca am fost anuntați in difuzoare sa ne pregătim sa mergem către mașini.

Ultima oară când am mers cu feribotul a fost plin. De data asta au fost 10 mașini. Oamenii s-au Așezat la distanța unul fata de celălalt, nu au existat controale, totul a fost civilizat si de bun simt.

La coborârea de pe feribot, am fost opriți de poliția germana și verificate documentele autoturismelor (ii interesa dacă exista inspecție auto la zi) precum și documentele de identitate. Am avut mașina plină însă nu au fost interesați de ce anume transport.

Aveam sa aflu pe drum, de la alți romani care au călătorit tot din Suedia, ca pe ei i-au verificat in bagaje. Eu am avut numere suedeze la mașina și poate din acest motiv n-au făcut controale suplimentare.

A urmat o cursa contra cronometru pentru ca Suedia era, la momentul plecării mele, încă tara “Galbena”. Cum numărul persoanelor infectate începuse sa crească, aveam doar doua zile la dispoziție sa ajung in România.

Am traversat Germania știind ca urma sa se deschidă granita cu Austria la ora 17:00.

Am ajuns cu o ora mai devreme și am parcat in ultima parcare de lângă granita, întrebând romanii de acolo (pentru ca toți cei staționați erau romani) dacă au informații despre vreo procedura anume.

Am înțeles ca merseseră direct la granita, neștiind ca este o ora anume la care se deschide vama și primiseră la hartie prin care erau anuntați ca se va deschide granita la ora 19:00, așa ca am așteptat. Tot ei mi-au spus ca la vama, austriecii luau temperatura (cu un dispozitiv de la distanța)celor care ajungeau acolo.

Fiecare a menținut distanța, stand lângă propria mașina.

La ora 17:30 un alt roman ne spune ca “cineva” are “hartie” sa treacă la ora 18:30 și realizez ca eu nu am. Așa ca ma urc in mașina și plec spre vama sa primesc și eu acea “programare”. Deja se formase coada, ajung in 20 de minute la punctul de control, pregătesc actele și Vameșii se uita la numărul mașinii și îmi fac semn sa trec. Fără nicio programare, fără sa fiu oprit. I-am sunat pe cei doi romani din Cluj și i-am anunțat ca am trecut deja…

Acum știam ca trebuie sa ajung pana la ora 21:00 la granita cu Ungaria, pentru ca exista un interval de timp in care aveam voie sa tranzitez Ungaria (21:00-05:00), altfel as fi fost blocat o zi întreaga intr-o parcare sau in vama probabil, pana când aveam din nou voie sa trec.

Am făcut greseala sa folosesc waze-ul care nu știa de pandemie așa ca m-a deviat pe la periferia orașului Viena spre un alt punct de trecere către Ungaria. A văzut blocajul din vama și a gandit alta ruta. La punctul de trecere la care am ajuns am fost întors din drum și mi s-a explicat foarte frumos și civilizat Ca este un singur punct de frontiera prin care pot trece.

Pe același traseu au fost deviati alți romani pentru ca tot soseau mașini și i-am întâlnit pe drum dezorientati. Waze-ul nu accepta ruta spre clasicul punct de trecere.

Am ajuns la granita cu Ungaria la 21:45, datorită ocolului. Deja era formată o coada de aproximativ un km. Am alimentat și a început nebunia. Nimeni nu era dispus sa îți permită sa ieși din stația PECO pentru a reintra la rând.

Dacă la început coada era formată pe un singur rând, au apărut “șmecherii” care s-au Așezat întâi pe încă un rând și, ulterior, pe cel de-al treilea creând un efect de pâlnie. Am parcurs acel km in aproximativ 3 ore jumătate datorită celor care de băgau in fata.

La granita, aceeași poveste: numere suedeze, o verificare sumara și am reușit sa plec.

Am străbătut Ungaria fără oprire și am ajuns la Nadlac, printre primii. Aveam in fata aproximativ 6 cozi (de ales) cu câte 10 mașini fiecare.

Eram rupți de oboseala fiecare din noi. Nu știam nici ce procedura de triere urmează, nici ce fel de verificări vor fi, nici cât va dura. Doar ne bucurăm, cei care ajunseseră printre primii, ca vom putea trece granita și ne putem odihni undeva, cumva.

A durat 2 ore sa ajung la punctul de control. 2 ore pentru 9 autoturisme. Mi-am imaginat ca sunt controale temeinice, vedeam un medic in combinezon alb (precum cele de la Dedeman) cum merge de la un ghișeu la altul cu hârtii in mâna.

Am avut șansa sa prind schimbul de tura și am așteptat mai bine de o ora sa fiu verificat.

In acest timp am văzut și eu “procedura de triere” despre care am auzit cu toții la tv sau in conferințele de presa. N-are nicio legătura ce mint la televizor cu ce se întâmpla in realitate. Absolut niciuna.

In ora in care am așteptat schimbul de tura, am văzut personalul vamal plimbându-se absolut degeaba de colo- colo, facand Glume, râzând, iar personalul medical (sau ce or fi fost de la DSP)- 6 doamne îmbrăcate in combinezoane albe, fie facand Glume fie facand un training una cu cealaltă, despre ce trebuie sa completeze dumnealor in declarațiile noastre.

Am uitat un amănunt- am descărcat in Suedia modelul de declarație și îl aveam completat deja.

Cum totul se desfășura in fata mea, la nici un metru, priveam la doamnele doctor cum își schimbau maștile (degeaba), schimbau mașinile (degeaba) și se dezinfectat pe mâini de ) ori, fără sa se fi miscat un metru de unde stăteau. N-am înțeles de ce. Dacă nu intri in contact cu nimeni, dacă stai pur și simplu, de ce trebuie sa termini o sticla de dezinfectant stand aiurea? In fine.

Încep sa se agite doamnele doctor și una dintre ele vine cu o foaie pe care văd doua dungi orizontale:

– una roșie (sub ea nume de tari)

– una Galbena (sub ea, alte nume de tari)

Instructajul era unul complicat (trebuie sa citești in declarația fiecărui cetățean care intra in tara, de unde vine și apoi bifezi o căsuța:

– izolare la domiciliu

– carantina

Atât. Una dintre ele a avut nevoie sa i se explice de 3 ori ce are de făcut. Probabil emoțiile.

Sunt abordat de o doamna doctor și ma întreabă dacă am completat declarația. Ii arat foaia și ma cearta ca nu e buna. “Guvernanții au schimbat iarăși declarația” îmi spune și îmi înaintează noul model.

Noul model avea absolut același conținut doar ca textul era mai întins pe pagina astfel încât aveai mai mult de scris.

Când totul se bazează pe viteza și operativitate, având cozi imense de mașini, tu- guvernant idiot- te gândești sa lungești timpul de așteptare și sa complici un pic lucrurile.

Oare cei care au trecut cu declarațiile vechi, au trecut fraudulos? Ideea era sa spui de unde vii și unde te duci. Atât. Fără alte artificii pe text.

Revin, completez noul model de declarație și vine, in sfârșit, agentul vamal, ii predau actele și după 10 minute ii este adusa declarația mea cu decizia unei doamne doctor.

Mi se spune sa merg și sa opresc in partea dreapta unde mi se va comunica care este procedura.

Ajung la punctul indicat și un alt agent de poliție îmi indica un logan de poliție după care trebuie sa ma așez la rând. Urmează sa fiu escortat. Întreb unde? Și mi se spune ca la adresa indicată de mine. Deci am scăpat de carantina dar nu știam cât timp voi fi escortat. Pentru ca aveam nevoie sa dorm. Sa ma întind pe cimentul ala și sa dorm pur și simplu… a dat din umeri și mi-a spus ca am timp sa ma odihnesc pana când se strâng 10 mașini sa plecam…

Am ajuns la Dacia logan unde doi polițiști comunitari așteptau. Mi s-a spus ca vom fi escortați 10 km, pana la autostrada. După care “fiecare face ce vrea dar avem 24 de ore la dispoziție pentru a ajunge la adresa indicată).

Am întrebat dacă am voie sa dorm in prima parcare de pe autostrada și mi-au repetat ca pot face ce vreau eu.

Bun, și atunci, dacă ne escortați doar 10 km iar apoi facem ce vrem, de ce va mai deranjați? Pentru ce atâta personal și carburant consumat de poliție și alta ora de așteptare pentru 10 km? Mi s-a spus ca trebuie sa evite sa de oprească oamenii in localitate sa își cumpere mâncare sau băutura. Sa nu fie infectați sătenii. Bun, dar in alta localitate am voie sa opresc? Faceti ce vreți. Aici nu aveți voie.

Care e logica? Probabil s-ar fi blocat intrarea in tara dacă ar fi oprit cu toții. Alta explicație nu am.

In dreapta mea era o coloana cu autoturisme care urmau a fi escortate la ieșirea din județ de unde urmau sa fie preluate de alte mașini de poliție și duși in carantina.

Cu toții am fost triați și testați epidemiologic la fel: o doamna in alb a citit ce a scrie fiecare pe foaie și a decis.

Puteam avea eu acest virus (veneam din Suedia- tara Care nu a luat măsuri de izolare) – și care are mai multe cazuri decât România. Dar am fost lăsat sa merg.

Un altul, care a stat izolat de frica o luna intr-o tara precum Italia, Franta, Spania sau Austria a intrat direct in carantina. Fără niciun test. Fără sa i se ia temperatura măcar.

Aceasta nu e triere. Este batjocura. Este batjocura și pentru tine care te întorci acasă și pentru cei care erau deja in tara. Pentru ca măsura de izolare este aleasa mecanic, după o foaie de hartie.

Bun, și dacă doctorii au decis unde merge fiecare doar citind de unde vine fiecare, pentru ce e nevoie de ei acolo? Asta o putea citi și decide la fel de bine și agentul vamal. Pentru ce atâția medici?

Acum sa va spun despre condițiile din vama și de pe drum.

Nemții și austriecii au ieftinit carburantul și accesul la toaletele din stațiile PECO sunt gratuite. Pentru a nu se forma cozi.

Ungurii vor bani și aveau prețuri mai mari la carburant (mai ales in vama). Mi se pare normal sa profiți un pic de evenimentul asta. Nu? Dacă nu ai Cash nu mergi la toaleta. Plata cu cardul nu e acceptata.

Dar la Nadlac… la Nadlac ai doar toalete ecologice. Iar acest termen – ecologic- nu are ce cauta in discuție. Nu cred ca dorește sa vadă cineva pozele cu aceste puncte de mizerie.

Atâta lucru nu s-a putut face- niște toalete in vama. Ca nu avem punct vamal cu Ungaria de când a apărut coronavirusul asta. Noi avem acest control de când ne știm și nu avem nici măcar toatele civilizate.

Apoi, când știi ca vin zeci de mii de oameni, de la mii de km, când știi ca nu au unde se opri sa doarmă pe traseu pentru ca nu exista hotel deschis, tu ii încolonezi și ii iei la drum din nou???

Puteau pune niște corturi in care sa se odihneasca cei care sunt obosiți. Sa doarmă 2 ore fiecare. Oricum au socializat cu toții pe acest traseu. După trierea lui peste, in funcție de decizia luată de medic, te puteai odihni măcar doua ore.

Am văzut oameni dormind in parcări, in România, pe ciment, întinși pe covoarele de la mașina. Un copac măcar sa fi fost un pic de umbra. Nici măcar atâta lucru nu s-a putut. Sa se planteze , de când e ea autostrada asta, câțiva pomi.

După ce am ajuns pe autostrada, am oprit intr una din parcări și am reușit sa dorm o ora in mașina. M-a trezit caldura teribila din mașina așa ca am decis sa plec mai departe.

Aseară târziu am ajuns acasă și m-am izolat.

Sunt multe de spus… ideea este ca acești inși care ies la tv sa anunțe măsuri, nu fac nimic pentru nimeni.

Nici pentru cei din tara și nici pentru cei de afara.

Totul e o batjocura. O sa apăra curând Vela sau cum îl cheamă, și va recita pionierești ceva de pe niște foi, cum au organizat ei lucrurile și ce noi măsuri au mai luat.

Realitatea este ca nu au făcut nimic.

Intra oameni netestate absolut deloc in tara. Trierea se face fără sa se uite măcar la tine un medic sau sa îți ia temperatura măcar. Și apoi avem cazuri noi.

Ma întreb, dacă acum se iau astfel de măsuri, cum a fost intrarea in tara la începutul acestei nebunii. Primele zeci de mii de romani care au venit, cum au intrat ? Ne miram ca avem răspândire comunitară? Nu ar trebui sa ne miram.

Politicienii noștri știau de pe data de 23 Ianuarie ca urmează pandemia. Nu au luat nicio măsura.

Eu, după experiența asta, pot spune doar atât, ca i-as baga pe toți in acele wc ecologice din vama și i-as tine acolo fix cât sta un om sa aștepte sa între in tara.

Pentru ca asta e diferența. Pe ăștia ii doare fix in cot de cetățeni. Fie ca ai rămas in tara și ai plătit taxe aici (prin netransparenta decizionala decisă prin ordonanța militară îți toaca banii cum vor ei) fie ca ai lucrat afara, in final tot batjocura politicianului roman ești.

Iar ca si consecință la aceasta batjocura, romanii se cearta între ei. Se urasc între ei. Când toată nedreptatea nu e făcută de cel de lângă tine ci de cei din politica, tu ai o problema cu cei din afara țării sau cei din alt județ sau din alt cartier?

Cu toții primim același tratament. Indiferent ca suntem in România sau nu. Când este cazul sa îți fie respectate drepturile, sa îți pui pofta-n cui. Cu clasa asta politica vedem cât am evoluat in zeci de ani.

Anyways , Deocamdată nu am simptome. 🙂. E bine acasă după 3300km și 5 ore de somn.