Societatea Vital S.A. anunță utilizatorii din orașul Ulmeni și localitățile aparținătoare că miercuri, 25 martie, furnizarea apei potabile către utilizatorii din aria de operare mai sus menționată se va întrerupe în intervalul orar 08.00 – 20.00 ca urmare a lucrărilor de reparații la rezervorul de stocare de la Stația de Tratare a Apei Ulmeni.

Societatea VITAL S.A. solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat. Totodată, rugăm toți consumatorii afectați de această întreruperea a apei să își asigure necesarul de apă pentru perioada menționată.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la Dispeceratul VITAL S.A. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.