Credincioșii sunt invitați să participe la slujbele prilejuite de praznicul Bunei Vestiri, care vor avea loc la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia. Programul liturgic se va desfășura pe parcursul a două zile, în ajun fiind oficiate slujbele de seară, iar în ziua praznicului vor avea loc Taina Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie.

Marți, ajunul praznicului

– ora 17.00 – Pavecernița mare cu Litie

– ora 21.30 – Slujba Privegherii

Miercuri. Buna Vestire

– ora 8.30 – Taina Sfântului Maslu de obște

– ora 9.45 – sfânta și dumnezeiasca Liturghie

La slujbele din 25 martie va participa, alături de soborul mănăstirii, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care va adresa credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură.