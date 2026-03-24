Meteorologii anunță o schimbare de temperatură chiar înainte și în timpul sărbătorilor pascale, atât pentru Paștele catolic, cât și pentru cel ortodox. După câteva zile mai calde la final de martie, urmează o răcire care va afecta întreaga țară, iar temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Iată cum arată prognoza pe următoarele patru săptămâni.

23-30 martie. Vremea va fi, în general, mai caldă decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Cele mai mari abateri pozitive de temperatură sunt așteptate în nordul țării. În același timp, ploile vor fi mai frecvente în sud-vest, sud, est și în zonele montane, în timp ce în nord-vest cantitățile de precipitații vor fi mai reduse.

30 martie – 6 aprilie. Temperaturile vor scădea sub valorile normale în toată țara, mai ales în zonele montane. În același interval, ploile vor fi mai abundente în cea mai mare parte a țării, în special în est.

6-13 aprilie. Meteorologii estimează temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite în toată țara. Precipitațiile vor fi ușor peste normal în est și sud-est, iar în restul regiunilor vor fi apropiate de media perioadei.

13-20 aprilie. Valorile termice revin la normal în toată țara. Și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade, fără abateri semnificative.