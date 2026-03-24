O operațiune de reținere a agenților ucraineni de transport de valori și de confiscare a activelor aparținând Oschadbank, desfășurată pe 5 martie, a fost planificată de serviciile de informații maghiare pentru a provoca o confruntare cu Ucraina înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria.

Potrivit a patru surse VSquare familiarizate cu detaliile operațiunii, raidul a fost condus de Örs Farkas, secretarul de stat responsabil cu serviciile de informații civile, scrie European Pravda.

Se susține că serviciile de informații maghiare monitorizau transporturile regulate de numerar bancar din Austria către Ucraina încă de la începutul lunii ianuarie 2026. Supravegherea a fost efectuată în străinătate: agenții au identificat hotelul din Viena unde erau cazați agenții de pază ucraineni și au cartografiat rutele pe care le foloseau.

Planul inițial al Ungariei era să-i prindă pe ucraineni cu arme, ceea ce ar fi permis autorităților să promoveze o narațiune despre terorism sau trafic ilegal de arme. Din acest motiv, Centrul de Combatere a Terorismului (TEK) a fost însărcinat să efectueze raidul, care a fost supravegheat personal de secretarul de stat Farkas din centrul de comandă al TEK.

Cu toate acestea, raidul nu a decurs conform planului, deoarece documentele, transferurile de numerar și operațiunea de transport de numerar s-au dovedit a fi în întregime legale, iar ucrainenii nu aveau asupra lor arme.

Ca urmare, autoritățile maghiare au elaborat în grabă un „Plan B”, acuzându-i pe agenții de pază din transportul de numerar de spălare de bani. Autoritatea fiscală a Ungariei (NAV) a primit instrucțiuni să lanseze o anchetă pentru a crea aparența legalității. Faptul că operațiunea a fost improvizată este evidențiat și de absența oricărei notificări către serviciile de informații militare maghiare cu privire la raid, în ciuda narațiunii despre o „mafie de război”.

Mai mult, Ministerul Apărării din Ungaria a fost informat abia după ce agenții TEK și-au dat seama că nu dispuneau de suficiente vehicule pentru a transporta vehiculele de transport de numerar confiscate și au fost nevoiți să solicite transport militar. Pe 9 martie, autoritățile maghiare au adoptat de urgență o legislație pentru a crea un cadru legal pentru confiscarea fondurilor care au ajuns în mâinile serviciilor de informații maghiare după confiscarea a două vehicule de transport de numerar ale Oschadbank. Acest lucru a necesitat, de asemenea, o decizie separată, adoptată special de guvernul lui Viktor Orbán.