Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 11 martie, până la ora 17.00, pe str. 8 Martie, str. Vasile Lucaciu, str. Forestierului, str. Cărămizilor pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Până la ora 16.00 nu vor avea apă la robinete băimărenii de pe str. Constatin Brâncoveanu, str.Vlad Țepeș, și pînă la ora 14.00. locuitorii de pe str. Nisiparilor între str. Electrolizei și str. Oltului, tot pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.