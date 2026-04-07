Mircea Lucescu ar putea fi supus marţi unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), au anunţat reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă, după întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc, la care au participat un cardiolog român din Franţa şi familia lui Lucescu.

„În cursul zilei de luni a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului.

Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, a anunţat Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.

În cursul zilei de marţi, starea lui Mircea Lucescuva fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

„Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului”, au mai precizat reprezentanţii unităţii sanitare.

Conform GSP, medicul român care activează Franța ar fi Marius Andronache, absolvent al facultății de medicină din Cluj Napoca (1991), având o experiență de peste două decenii.

Dr. Marius Andronache este medic primar cardiologie și aritmolog (peste 7000 de ablatii cardiace efectuate) , cu peste 25 de ani de experiență în diagnosticul și tratamentul tulburărilor de ritm cardiac. Supraspecializat în electrofiziologie cardiacă intervențională, acesta oferă soluții moderne și eficiente pentru fibrilația atrială și alte aritmii, utilizând tehnici avansate de ablație cardiacă.

Format în centre universitare de prestigiu din Franța și activ în prezent atât în România, cât și în Franța, Dr. Andronache îmbină expertiza internațională cu o abordare atentă și personalizată pentru fiecare pacient.

Cu mii de proceduri realizate și o vastă experiență în cazuri complexe, pune accent pe siguranță, precizie și rezultate durabile

Andronache este membru al Societății Române de Cardiologie, Societății Române de Stimulare Cardiacă și Electrofiziologie, Societății Române de Reanimare. A publicat zeci de lucrări și articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate.