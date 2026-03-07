Vel Pitar România anunţă retragerea de la comercializare a mai multori loturi de pâine, întrucât pot prezenta fragmente de material plastic.

”Ca măsură de precauţie, Vel Pitar România recheamă voluntar o cantitate limitată de pâine Domnească Alba de 1 kg şi deplină Extra Alba 600g (…) În urma confirmării unui caz izolat de prezenţă a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauţie şi responsabilitate, compania a decis retragerea şi rechemarea produselor din loturile menţionate mai jos, indiferent de cifra care urmeaza dupa litera C, numarul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potenţial asociat”, a transmis compania, într-un anunţ postat pe site-ul ANSVSA.

Pentru produsul pâine Domnească Albă 1 kg, loturile vizate sunt cele care expiră la 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26С, 17.03.26C.

Pentru produsul pâine Extra albă 600 g, este vizat lotul 05.03.26C.

Persoanele care deţin produsele din loturile vizate sunt sfătuite să nu le consume, ci så le distrugă sau să le returneze înapoi în magazinele de unde le-au achizitionat pana la data de 17.03.2026.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.