Cel puţin cinci persoane au fost ucise într-un bombardament asupra unui imobil de locuinţe în Harkov (est) şi una în regiunea Dnipropetrovsk, vizată de drone, tiruri de artilerie şi rachete.

„În urma atacului inamic, o parte a unui imobil rezidenţial cu cinci etaje, situat în cartierul Kyivski la Harkov a fost practic distrusă. O clădire situată în apropiere a fost de asemenea avariată”, a scris pe Telegram şeful administraţiei militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov.

Potrivit primarului oraşului, Igor Terehov, cinci persoane au decedat. Sinegubov informase şi despre răniţi, între care doi băieţi de şase şi 11 ani şi o fată de 17 ani.

La Dnipropetrovsk, şeful administraţiei generale regionale Oleksandr Ganja a anunţat că o persoană a fost ucisă şi alta rănită într-un atac rusesc asupra districtului Nikopol. Potrivit acestuia, armata rusă a vizat regiunea de aproape 20 de ori cu drone, artilerie şi rachete.

În Zaporojie (sud), o lovitură rusească a făcut un rănit (un bebeluş), a anunţat pe Telegram şeful administraţiei regionale Ivan Fedorov.

Alte două persoane au fost rănite într-un „atac cu drone inamice” asupra unei case din centrul localităţii Ciuguiev (20 km de oraşul Harkov), a indicat primarul Galina Minaeva pe Telegram.

O alertă aeriană a fost declanşată în cursul nopţii în toată Ucraina din cauza raidurilor ruseşti.