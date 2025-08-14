Vineri 15 august, la Buzești, va avea loc ediția a XI-a a Întâlnirii fiilor satului.

Manifestarea va începe la ora 10.00, cu slujba Liturghiei la Biserica ortodoxă din localitate, urmată de un concert de pricesne.

În continuare, artiști și ansambluri locale vor susține un spectacol la Căminul Cultural, urmat de o agapă frățească de socializare, la care sunt invitati toți participanții.

Ziua se va încheia într-o atmosferă de dans și voie bună

Organizatori: Asociația „Fii satului Buzești, Primăria Fărcașa, Primar Ioan Stegeran