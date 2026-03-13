Vineri, 13 martie, stadionul “Clujana” a fost gazda partidei dintre Sănătatea Servicii Publice și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 20-a din Liga 3, seria 8. S-a terminat la egalitate, un egal care amână deznodământul în ceea ce privește primele patru, ambele echipe fiind “în cărți”.

Am avut parte de o primă repriză echilibrată, fără prea mari veleități, cu un singur șut pe spațiul porții, care a și însemnat o mare ocazie pentru clujeni. Sănătatea a avut un corner de pe stânga, centrarea a fost rreluată cu capul din 11m spre bara a doua, o altă reluare cu capul și Began a respins în corner de sub transversală. Gazdele au încercat mai mult să ajungă la poartă, iar Minaur s-a străduit să construiască, însă foloase prea mari n-au fost de nici o parte.

Partea a doua este apraape la fel, doar că mai dispar și cornerele și șuturile, balonul fiind “plimbat” între cele două careuri mari, pe rând, de ambele echipe. Șutul pe spatiul porții din primul mitan a rămas unic și neprețuit, iar partida s-a încheiat așa cum a început.

Sănătatea Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare: 0-0

Stadionul “Clujana” din Cluj-Napoca; cca 300 spectatori

Arbitri: Eduard Ioniță (Tulcea) – Florin Iftode (Târgu Bujor – Galați), Emeric Tocai (Sibiu). Rezervă: Horațiu Ioan Mailat (Cristești – Mureș). Observator arbitri: Florin Miron (Sibiu). Delegat joc: Ioan Orosfoian (Târgu Mureș).

CS Minaur (antrenori: Romulus Buia, Alin Bota): 73. Răzvan Began – 97. Viorel CChinde, 14. Alexandru Băican (11. Raphael Stănescu – min. 80), 4. Jhon Mondragon, 22. Darius Mureșan, 6. Raul Krausz (44. Mohamed Camara – min. 80), 8. Laley Fofana (29. Alexandru Negrean – min. 68), 21. Andy Bădici, 80. Andrei Moga (27. Ionatan Dogănoiu – min. 68), 17. Denis Buhai (93. Andrei Mocanu – min. 80), 90. Loloy Guigui

Rezerve: 99. David Gîrniță – 5. Răzvan Lazăr, 7. Sergiu Ciocan, 9. Luca Tincău

Cartonașe galbene: Rusu (53) / Moga (25), Băican (38), Krausz (65), Chinde (90+4)

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat și ele. Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie (în speță a 7-a pentru noi).

Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2. Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Etapa 20

Lotus Băile Felix – Unirea Dej: 3-3

Sticla Arieșul Turda – CSM Sighetu Marmației: 0-3 (gazdele au fost excluse din campionat)

Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad (sâmbătă, 14 martie, ora 15.00)

SC Olimpia Satu Mare – Academia de Fotbal Viitorul Cluj (sâmbătă, 14 martie, ora 15.00)

SCM Zalău – Bihorul Beiuș (sâmbătă, 14 martie, ora 15.00)

Clasament

Minaur Baia Mare – 44p (42-24) – 20 Sănătatea Cluj – 42p (34-13) – 20 Unirea Tășnad – 41p (49-21) – 19 SCM Zalău – 41p (34-16) – 19 Crisul Sântandrei – 39p (38-22) – 19 CSM Sighet – 34p (32-20) – 20 Lotus Băile Felix – 27p (29-24) – 20 Unirea Dej – 18p (25-31) – 20 Viitorul Cluj – 17p (19-24) – 19 Bihorul Beiuș – 13p (17-37) – 19 Olimpia Satu Mare – 11p (19-61) – 19 Sticla Turda – 2p (11-56) – 20