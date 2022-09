Primăria Groși, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan” și parohiile ortodoxe din comună, organizează sâmbătă, 17 septembrie, începând cu ora 10:00, o campanie de colectare a deșeurilor, în cadrul proiectului național „Let’s Do It, Romania”. Acțiunea de colectare se va desfăşura în fiecare localitate din comună, iar locurile de întâlnire sunt următoarele:

– Groși, în curtea sediului primăriei, responsabil David Vasile;

– Ocoliș, magazinul de lângă strada Văii, responsabil Pop Paul;

– Satu Nou de Jos, terenul de fotbal, responsabil Petrovan Gavril.

Coordonatorii o să vă pună la dispoziție saci și mănuși.

„Scopul acțiunii este de a aduna gunoaiele aruncate (peturi, măști, ambalaje, sticle, șervețele etc.) de pe toate străzile din comună. Având în vedere acțiunea din luna martie a anului 2022, care a avut un real succes, vă invităm să participați și de această dată în număr cât mai mare! Împreună pentru o comună frumoasă!”, spun organizatorii.