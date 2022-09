„Omul este prietenul naturii atât timp cât o îngrijește!” – de la această deviză s-a construit o nouă ediție a evenimentului ”Let`s do it, România” la Băiuț.

Așadar, în 17 septembrie 2022, începând cu ora 09:00, în fața Școlii „Regina Elisabeta” din Băiuț, toți cei care vor să pună umărul la ecologizarea comunei, sunt așteptați de către organizatori.

În Băiuț ”Let`s do it, România” are o istorie semnificativă, prima ediție de ecologizare în cadrul programului național fiind organizată în 2011. De atunci și până în prezent, au rămas persoane implicare și pentru care ecologizarea comunei este un aspect important.

La ediția din acest an vor participa reprezentanți ai Primăriei Comunei Băiuț, reprezentanți ai Ocolului Silvic Strâmbu-Băiuț, dar și elevi și cadre didactice de la Școala Regina Elisabeta din Băiuț.

„Oricine este binevenit, singura condiție este să aduceți cu voi energia și plăcerea de a face o lume mai bună.” -mai spun organizatorii.

1 din 8 - +

„Eram un elev de gimnaziu când o doamnă profesoară a intrat în sala de clasă și ne-a anunțat că urmează să aibă loc o acțiune de ecologizare în comuna noastră și că suntem invitați să participăm. Mi-a surâs ideea și voiam să particip. Ajuns acasă, am cerut acordul părinților și am aflat că și tata va participa la acțiune de ecologizare ca reprezentant al administrației locale, deci, pot să particip fără probleme. A fost ceva inedit, ceva care a inspirat și educat generația mea, fiind baza și altor ediții locale de ”Let`s do it, România”. Apoi, alături de colegi, prieteni, atât la nivelul comunității locale, dar și în Baia Mare, am participat la multe alte acțiuni de genul. Sâmbătă mai organizăm o acțiune și îmi doresc să fie una de succes, una la care să participe cât mai multe persoane, una care să inspire generații. Aș vrea să fie lăsate la o parte toate conflictele și pseudo-conflictele locale și să facem front comun pentru natură. Ne vedem sâmbătă, de la ora 09:00, în fața Școlii din Băiuț!” – Andrei Buda, organizator.