Sub îndrumarea polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și a cadrelor didactice, micii voluntari de la Școala “ Alexandru Ivasiuc” din Baia Mare, au contribuit activ la siguranța participanților la trafic, dirijând circulația și încurajând participanții la trafic să respecte regulile de circulație în zona unităților de învățământ.

Patrula școlară nu înseamnă doar disciplină în trafic, ci și educație, implicare și muncă în echipă. Prin participarea la această activitate, elevii învață ce înseamnă responsabilitatea și grija față de cei din jur.

Demersul a avut ca scop responsabilizarea copiilor în calitate de pietoni, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul conducătorilor auto cu privire la prezența elevilor în zona școlilor.

Activitățile de acest tip vor continua și în perioada următoare, pentru formarea unui comportament rutier preventiv în rândul celor mici.