Mii de persoane din Maramureș și din întreaga țară au fost prezente joi, 19 februarie 2026, în satul Ieud, pentru a-și lua rămas-bun de la Gheorghe Chindriș Vălenaru, personalitate dedicată promovării tradițiilor și identității românești.

Slujba de înmormântare a avut loc de la ora 12:00, la Muzeul „Chindriș Vălenaru”, ridicat chiar de el în localitatea natală, Ieud. Curtea muzeului și împrejurimile au devenit neîncăpătoare pentru cei care au dorit să-i aducă un ultim omagiu. Familia, prietenii, colaboratorii, oameni de cultură, reprezentanți ai comunității locale și ai diasporei au fost alături în aceste momente de profundă tristețe.

După ceremonia religioasă, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul bisericii greco-catolice din Ieud, Șes, unde a avut loc înhumarea. Pe tot parcursul ceremoniei, emoția și recunoștința celor prezenți au fost copleșitoare, mulți dintre participanți rememorând implicarea sa constantă în viața culturală și spirituală a comunității.

Priveghiul a avut loc miercuri seara, tot la muzeul care îi poartă numele, într-o atmosferă de reculegere și rugăciune.

În paralel, în mai multe localități din țară au fost organizate momente comemorative. Reprezentanții Asociația „Avram Iancu” Beiuș au marcat despărțirea printr-un eveniment organizat la Beiuș, urmând ca în primăvară să depună o jerbă de flori la mormântul său și să viziteze muzeul din Ieud.



Născut în 1960, în Ieud, Gheorghe Chindriș Vălenaru a avut o carieră în domeniul minier, inclusiv în cadrul companiei Cupru Min Abrud, dar și o activitate culturală intensă, atât în România, cât și în Statele Unite. A fost cofondator al Societății Culturale Româno-Americane „Avram Iancu” și inițiator al mai multor proiecte dedicate păstrării identității românești peste hotare.

Prin tot ceea ce a realizat, a lăsat în urmă o moștenire culturală valoroasă și o comunitate unită în jurul valorilor tradiționale pe care le-a promovat întreaga viață.