Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe piață a mai multor formule de lapte praf pentru sugari, ca măsură preventivă, în urma suspiciunii unei posibile contaminări cu cereulidă, o toxină asociată bacteriei Bacillus cereus.

Potrivit comunicatului oficial, cereulida poate apărea atunci când nu sunt respectate condițiile impuse de Bunele Practici de Fabricație, iar decizia retragerii a fost luată pentru a elimina orice risc potențial asupra sănătății copiilor.

Ce produse sunt vizate

Lista produselor rechemate include mai multe sortimente comercializate sub mărcile Aptamil și Milupa. Este vorba despre:

Aptamil AR , ambalaj de 300 g, cu date de expirare cuprinse între iulie 2026 – martie 2027

Aptamil Nutri-Biotik 1 și 2 , în variante de 800 g și 1200 g , cu date de expirare între iulie 2026 – ianuarie 2027

Aptamil Profutura Duobiotik 1 și 2

Milupa Milumil 1, cu date de expirare care ajung până în iulie 2027

ANSVSA recomandă consumatorilor să verifice cu atenție denumirea produsului, gramajul și data de expirare înainte de utilizare.

Recomandări pentru părinți

Autoritatea subliniază că produsele din loturile menționate nu trebuie utilizate. Părinții și îngrijitorii sunt sfătuiți să returneze produsele la magazinele de unde au fost achiziționate. În cazul în care apar simptome neobișnuite la sugari, este recomandată prezentarea de urgență la medic.

Lista completă a produselor și a loturilor afectate este disponibilă pe site-ul oficial al ANSVSA.