Dumitru Dobrican s-a născut în 15 august 1943 în comuna Groşi. A studiat și a muncit toată viața în cadrul Ansamblului Național “Transilvania”.

Rapsodul instrumental are peste 50 de ani de activitate artistică, evoluând în toți acești ani atât în țară, cât şi peste hotare.

De remarcat preocuparea sa de a readuce unele tradiții ale locului cum ar fi „danţul la şură”, ţinut an de an în curtea casei de la Groşi a maestrului. Ca urmare a acestor acțiuni s-a format un grup de dănţăuşi, cunoscul sub numele de „Dănţăuşii din Groşi „.

La mulţi ani, maestre!