Sub coordonarea polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Maramureș, sunt desfășurate activități specifice pentru găsirea unui bărbat din Baia Mare declarat dispărut.

BABUSCHI ȘTEFAN ar fi plecat în cursul lunii august de pe raza municipiului Sighetu Marmației și până în prezent nu a revenit la domiciliu.

Bărbatul, de 37 de ani, are următoarele SEMNALMENTE: 170 cm înălțime, 55 de kg, culoarea părului șaten, fața ovală și ochi albaștri.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea bărbatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie!