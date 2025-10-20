Un alt accident de circulaţie s-a produs la doar două ore de la începutul săptămânii, în localitatea Lăpuşel. Revenim cu rugămintea de a conduce preventiv şi de a conştientiza că alegerea de a respecta regulile ţine exclusiv de dumneavoastră! Un accident poate avea consecinţe atât asupra propriei vieţi, cât şi a celor dragi!

Astă – noapte, în jurul orei 01:40, un tânăr de 22 de ani din judeţul Mureș, a condus un autoturism pe DN 1C. Poliţiştii au stabilit că în localitatea Lăpușel, acesta ar fi pierdut controlul autoturismului, a părăsit partea carosabilă şi s-a izbit de podeţul unui imobil.

O tânără de 19 ani, pasageră, a suferit leziuni corporale şi a fost transportată la Spitalul Judeţean Baia Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi sub coordonarea procurorului se efectuează cercetări sub aspectul savârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.