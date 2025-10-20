Marți, 21 octombrie, de la ora 19.45, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare se va disputa partida dintre CS Minaur și Fraikin BM Granollers, joc din cadrul etapei a doua din faza grupelor EHF European League (Grupa C). Ambele echipe au pierdut jocurile disputate în prima etapă, doar că spaniolii au fost învinși pe teren propriu, în timp ce Minaur a pierdut la Ljubljana.

Partida va fi arbitrată de Marko Boricic și Dejan Markovic (Serbia), iar delegat EHF va fi austriacul Gerhard Reisinger.

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (trei jocuri)

Portari: 1. Anton Terekhov (1/0), 16. Darius Cătălin Makaria (3/0), 12. Cristian Sîncu (2/0)

Extremă stânga: 15. Milan Kotrc (3/8), 52. Lucas Alexandru Sabou (3/1), 24. Dragoș China

Inter stânga: 6. Tudor Botea (3/17), 10. Gabriel Cumpănici (3/9), 66. Ovidiu Ionuț Ardelean (3/1)

Centru: 43. Stefan Vujic (3/9), 35. Erik Leonard Pop (3/10), 7. Mario Racolța (3/0)

Inter dreapta: 4. Cosmin Alexandru Stanciu (1/0), 44. Anderson Mollino da Silva (3/7)

Extremă dreapta: 9. David Pavlov (2/0), 20. Artem Kozakevych (2/4), 5. David Ianis Moldovan (1/4)

Pivot: 51. Viorel Fotache (3/3), 3. Robert Nagy (3/6), 98. Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin (2/2), 70. Sebastian Nicolae Barbul (1/1)

Oficiali: Nuno Miguael de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Eduard Vaszi

Lotul echipei Granollers (un joc)

Portari: 1. Luka Krivokapic (Croația), 2. Oscar Martínez Guillén, 51. Pau Panitti Martinez

Pivot: 18. Josep Ernest Armengol Garin (un gol), 30. David Carreńo Simarro, 13. Adrian Figueras Trejo (3 goluri), 29. Guillermo José Fischer (Argentina), 15. Ferran Prieto Lázaro

Inter dreapta: 33. Ferran Castillo Oliveras, 11. Marcos Fis Ballester (3 goluri), 77. Pablo Urdangarin de Borbón (2 goluri)

Extremă dreapta: 39. Pol Chaves Valera, 34. Sergi Franco i Miro (4 goluri), 17. Bernal Povill Nadal

Extremă stînga: 6. Jordi Deumal Torroella (2 goluri), 7. Jaume Espigulé González, 32. Pablo Guijarro Moreno

Centru: 21. Gerard Domingo Calzada (3 goluri), 35. Roger Ferrer Vila, 14. Bruno Reguart Massana (3 goluri)

Inter stînga: 31. Jan Duran Esteban, 8. Tarcisio Freitas Oliveira (Brazilia, un gol), 44. Juan Palomino Morón (4 goluri)

Oficiali: Antonio Rama Garcia (antrenor principal), Sergi Montes Jiménez (fizioterapeut), Antonio Jesus Garcia Robledo (secund), Pedro Garcia Ramirez (cu portarii), Jordi Boixaderas Barrachina (conducător de delegație), Joan Mercader Mayol (asistent echipă), Roger Pocorull Padró (asistent)

Programul jocurilor din Grupa C:

Marți, 14 octombrie: Granollers – Skanderborg: 26-31; Slovan – Minaur: 35-29

Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers; Skanderborg – Slovan (ora 19.45)

Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers (19.45); Minaur – Skanderborg (18.00)

Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan (21.45); Skanderborg – Minaur (19.45)

Marți, 25 noiembrie: Skanderborg – Granollers; Minaur – Slovan (19.45)

Marți, 7 decembrie: Granollers – Minaur; Slovan – Skanderborg (21.45)

Orele de disputare a meciurilor au fost stabilite de Federația Europeană de Handbal (EHF), cu începere din faza grupelor.

Grupele EHF European League se vor disputa între 14 octombrie și 2 decembrie. Echipele clasate pe primele două locuri din grupe merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se disputa în 30 și 31 mai (Final Four).