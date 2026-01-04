Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș informează că, în data de 3 ianuarie, în jurul orei 17.20, Poliția orașului Târgu Lăpuș a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 de către un bărbat, care a reclamat faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul parcat în fața unui imobil din localitate.

În urma sesizării, polițiștii au demarat de îndată activități specifice, reușind ca, la scurt timp, să depisteze autoturismul în cauză abandonat și avariat pe raza localității Răzoare.

În cadrul activităților de documentare, polițiștii au identificat un tânăr de 31 de ani, stabilind că acesta ar fi sustras autoturismul și l-ar fi condus până în localitatea Răzoare. Totodată, verificările efectuate au relevat faptul că bărbatul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.