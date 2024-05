Biserica Catolică de rit latin celebrează astăzi solemnitatea Trupul şi Sângele Domnului sau Joia Verde. Sărbătoarea „Corpus Domini” a fost instituită de Biserică prin Sfântul Părinte Papa Urban al IV-lea, în anul 1264. Mai întâi ea a fost celebrată în Franţa, Germania, Ungaria şi Italia, iar din anul 1317 Papa Ioan al XXII-lea a extins-o la întreaga Biserică.

Solemnitatea Trupul și Sângele Domnului, celebrată an de an în ziua de joi, după Preasfânta Treime, are în centru Sacramentul Euharistiei, instituit la Ultima Cină, taina prin care Isus ni s-a dăruit ca hrană a sufletelor noastre.

Întrucât Joia Sfântă, în care comemorăm Cina Domnului și Institiurea Sfintei Euharistii, este centrată pe Patimirea și Moartea lui Isus, Biserica ne propune după Înviere această sărbătoare specială pentru a reflecta asupra Sfintei Euharistii ca dar al lui Cristos pentru Biserica Sa.